【なぜ、いつまでも“ドリル優子”と言われ続けるのか？】父の総裁選出馬に反対だった？／倒れる直前に“激痩せ”／高市政権のマイナス面／女性議員の苦悩／公明党の連立離脱【青山和弘の政治の見方（小渕優子）】
政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。
今回のゲストは、衆議院議員の小渕優子氏です。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
01:31 解散･総選挙に対する受け止め
06:03 中選挙区時代の政治･選挙
09:11 議員定数削減と選挙制度
10:34 父･恵三氏との関係性
15:32 国会議員の家族としての“意識”
19:12 父の総裁選出馬に反対だった？
22:20 テレビ局を辞めて総理の秘書に
26:32 総理という“激務”
32:59 小渕政権の経済再建策
35:52 日本の財政状況と高市政権
41:00 公明党の連立離脱をどう見る？
46:55 父･恵三氏の沖縄に対する思い
50:26 自民党議員の沖縄に対する認識
55:32 2014年の政治資金規正法違反事件
59:03 “ドリル事件”の真相
01:04:14 ｢目指す政治｣と｢果たすべき役割｣
【出演者】
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員
小渕 優子（おぶち・ゆうこ）
自民党・衆議院議員
撮影・編集：昼間 將太、田中 険人、桑島圭佑
サムネイル写真：Getty Images
※動画内のデータや肩書などは収録時点（2026年1月21日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
