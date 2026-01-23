【なぜ、いつまでも“ドリル優子”と言われ続けるのか？】父の総裁選出馬に反対だった？／倒れる直前に“激痩せ”／高市政権のマイナス面／女性議員の苦悩／公明党の連立離脱【青山和弘の政治の見方（小渕優子）】

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、衆議院議員の小渕優子氏です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:31 解散･総選挙に対する受け止め

06:03 中選挙区時代の政治･選挙

09:11 議員定数削減と選挙制度

10:34 父･恵三氏との関係性

15:32 国会議員の家族としての“意識”

19:12 父の総裁選出馬に反対だった？

22:20 テレビ局を辞めて総理の秘書に

26:32 総理という“激務”

32:59 小渕政権の経済再建策

35:52 日本の財政状況と高市政権

41:00 公明党の連立離脱をどう見る？

46:55 父･恵三氏の沖縄に対する思い

50:26 自民党議員の沖縄に対する認識

55:32 2014年の政治資金規正法違反事件

59:03 “ドリル事件”の真相

01:04:14 ｢目指す政治｣と｢果たすべき役割｣

【出演者】

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

小渕 優子（おぶち・ゆうこ）

自民党・衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人、桑島圭佑

サムネイル写真：Getty Images

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2026年1月21日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/



◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/



------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。