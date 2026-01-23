【なぜ、いつまでも“ドリル優子”と言われ続けるのか？】父の総裁選出馬に反対だった？／倒れる直前に“激痩せ”／高市政権のマイナス面／女性議員の苦悩／公明党の連立離脱【青山和弘の政治の見方（小渕優子）】

2026/01/23 19:00
政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、衆議院議員の小渕優子氏です。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
01:31　解散･総選挙に対する受け止め
06:03　中選挙区時代の政治･選挙
09:11　議員定数削減と選挙制度
10:34　父･恵三氏との関係性
15:32　国会議員の家族としての“意識”
19:12　父の総裁選出馬に反対だった？
22:20　テレビ局を辞めて総理の秘書に
26:32　総理という“激務”
32:59　小渕政権の経済再建策
35:52　日本の財政状況と高市政権
41:00　公明党の連立離脱をどう見る？
46:55　父･恵三氏の沖縄に対する思い
50:26　自民党議員の沖縄に対する認識
55:32　2014年の政治資金規正法違反事件
59:03　“ドリル事件”の真相
01:04:14　｢目指す政治｣と｢果たすべき役割｣

【出演者】
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

小渕 優子（おぶち・ゆうこ）
自民党・衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人、桑島圭佑
サムネイル写真：Getty Images

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2026年1月21日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
東洋経済オンラインYouTubeチャンネル

