Google資本提携で加速！　新時代の副業｢note｣…借金1500万円の男が2億円を売り上げ｢いま最も稼ぎやすい｣と言い切れる理由

✎ 1 ✎ 2
らっこ : note専門スクール主宰
2026/02/02 13:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
2億円を売り上げたプロが教える note×AI 最強の副業
note×AIビジネスは、自分ひとりで、スマホだけで完全に完結させることが可能です（写真：Graphs／PIXTA）
今、多くの人が利用するプラットフォーム「note」。その成長市場で、就活全敗・借金1500万円の男が累計2億円を売り上げた。
さらに、Googleとの資本提携で、noteは「いま最も稼ぎやすくなっている」という。本記事は『2億円を売り上げたプロが教える note×AI 最強の副業』より一部抜粋・再編集してお届け。

Googleが認めた新時代の副業、それが「note」です。

「note（ノート）」とは、文章・画像・音声・動画など多様なコンテンツを手軽に投稿・共有・販売できるプラットフォームのこと。

noteを提供するnote株式会社はGoogleとも資本業務提携を結びました。2025年1月にはGoogleと、同年11月には韓国最大のインターネット企業であるNAVERCorporationとも資本業務提携を結びました。

そして僕は、そのnoteで人生をひっくり返した一人です。

3年前、僕は普通の大学生でした。スキルなし、才能なし、貯金なし。それどころか借金1,500万円を抱え、「人生終わった」と本気で思っていました。

そんな僕でも、noteで累計2億円を売り上げ、いまは週4時間の作業で月500万円の安定収入があります。noteの稼ぎ方を教えている生徒さんたちも毎月数十〜数百万円を着実に稼ぎ続けています。

なぜnoteがこれほど副業として優れているのか？

今回は、その理由を9つのポイントに分けて詳しく解説します。これらを理解すれば、なぜ僕がnoteを「最強の副業」と呼ぶのかがきっとわかるはずです。

次ページ他のビジネスとの圧倒的な差
関連記事
特集一覧
業界再編 大予測
新着あり
2026年総選挙 超短期決戦の焦点
ガンダム『ジークアクス』を語り尽くす！
ベネズエラ動乱
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事