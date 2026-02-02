Google資本提携で加速！ 新時代の副業｢note｣…借金1500万円の男が2億円を売り上げ｢いま最も稼ぎやすい｣と言い切れる理由

今、多くの人が利用するプラットフォーム「note」。その成長市場で、就活全敗・借金1500万円の男が累計2億円を売り上げた。

Googleが認めた新時代の副業、それが「note」です。

「note（ノート）」とは、文章・画像・音声・動画など多様なコンテンツを手軽に投稿・共有・販売できるプラットフォームのこと。

noteを提供するnote株式会社はGoogleとも資本業務提携を結びました。2025年1月にはGoogleと、同年11月には韓国最大のインターネット企業であるNAVERCorporationとも資本業務提携を結びました。

そして僕は、そのnoteで人生をひっくり返した一人です。

3年前、僕は普通の大学生でした。スキルなし、才能なし、貯金なし。それどころか借金1,500万円を抱え、「人生終わった」と本気で思っていました。

そんな僕でも、noteで累計2億円を売り上げ、いまは週4時間の作業で月500万円の安定収入があります。noteの稼ぎ方を教えている生徒さんたちも毎月数十〜数百万円を着実に稼ぎ続けています。

なぜnoteがこれほど副業として優れているのか？

今回は、その理由を9つのポイントに分けて詳しく解説します。これらを理解すれば、なぜ僕がnoteを「最強の副業」と呼ぶのかがきっとわかるはずです。