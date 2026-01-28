｢就活全落ち｣｢借金1500万円｣のどん底だった男が､"今話題の副業"で2億円稼いだ人生逆転シナリオ

らっこ : note専門スクール主宰
2026/01/28 9:30
パソコンを見る女性
「note」が最適な副業である理由を、累計2億円を売り上げた筆者がお伝えします（写真：mapo／PIXTA）
今、多くの人が利用するプラットフォーム「note」。その成長市場で、就活全敗・借金1500万円の男が累計2億円を売り上げたという。
これは偶然の一発逆転なのか。それとも、再現可能なビジネスモデルなのか。本記事は『2億円を売り上げたプロが教える note×AI 最強の副業』より一部抜粋・再編集してお届け。

週に4時間働くだけで月500万円。これがいまの僕の生活だと話すと、多くの人が驚きます。しかし、ほんの数年前の僕はその真逆にいました。

借金は1500万円、大学はうつ病で2度の留年、就活は全落ち。

「自分は社会に必要とされていない」と思い込み、人生を諦めかけていたのです。

そんな僕の人生を劇的に変えたのが、noteでした。noteで累計2億円を売り上げ、借金をすべて返済。

今ではスマホ1台で月500万円の安定収入をつくり、ヨーロッパに移住し、世界を旅しながら暮らせるようになりました。

平凡以下だった大学生の僕が、どのようにnoteで人生を逆転できたのか。
そして、なぜ“いま”noteが最適な副業なのか。

成功の秘訣と、すべての実体験をお話しします。

何もできない大学生だった僕

僕が「会社員以外の道」を考え始めたのは、大学生のときです。雑貨屋のアルバイトを半年続けても研修すら終わらず、あとから入った人に次々と抜かれていく。まるで、社会から「無能」のレッテルを貼られたような気がしていました。

次ページ「自分の力で稼ぐしかない」と副業の世界へ
