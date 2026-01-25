｢甲子園に屋根を付ければ｣｢夏ではなく別の季節に｣高校野球｢9回制から7回制｣への短縮案に反対の声も…。議論の背景にある非商業主義という"高い壁"

昨年12月に、日本高野連が6月に実施した「高校野球公式戦の7回制に関するアンケート」の結果が発表された。

「7回制の賛否」という同じ問いかけで3つのアンケートが実施された。

① 調査会社による登録モニター向けの調査（6月16、17日、回答者数2472）

賛成…35.9％

反対…25.0％

・女性は各年代で賛成が多く、男性は10～30代の4割が賛成。理由は「試合時間が短くなり、選手の熱中症予防の効果が見込める」が最多。

・男性は40～60代の反対が多く、高校野球に関心がある層、野球経験がある層は反対がやや多かった。理由は「終盤の勝負の醍醐味がなくなるから」が最多。

② 加盟校対象のアンケート（6月27日～8月8日、回答校数2643）

賛成…20.8％

反対…70.1％

部員数が0～20人の学校は賛成が28・2％。軟式野球部は賛成が32.4％。理由は「試合時間が短くなり、選手の熱中症予防の効果が見込めるから」が最多。

部員数が増えるほど反対が増え、61～80人の学校では91.1％が反対だった。

理由は「打席数や投手の投球数が減り、プレー機会が減ってしまうから」が最も多かった。

③ 日本高野連のウェブサイト（期間6月30日～7月11日、回答者数8953）

賛成…768

反対…7923

野球解説者など専門家も7回制に反対

アンケート①と③は、いわゆるクロスチェックだ。同じテーマについて異なる対象に対して異なる手法で質問して、調査の精度をより向上させると言うものだ。

アンケート①は、調査会社から依頼された登録モニターが、質問事項を丁寧に読んで回答したものだ。前提条件から、7回制に起因して生じるメリット、デメリットなどを理解して回答している。これに対してアンケート③は、公式サイトから匿名で回答を求めたものだ。

端的に言えば、アンケート①は与件を十分に理解して回答したのに対し、③は「7回制是か非か？」の二元論で回答した人が多かったと推測される。

SNSやYahoo!ニュースのコメント欄などでもそうだが、匿名での意見発信は、極端に振れがちだ。アンケート③で「7回制反対」が9割に達したのは、そのためだと思われる。