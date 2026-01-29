｢大人のキャリア迷子｣を救う意外な方法――なぜ今､大企業が｢高校生の進路指導｣を社員研修に導入するのか？

「キャリア自律」という言葉が企業の現場で飛び交うようになって久しい。会社に依存せず、自らのキャリアを主体的に切り拓くことが求められる時代だ。しかし、現場のビジネスパーソンからは、こんなため息が聞こえてくる。「やりたいことなんて急に言われても無い」「今の仕事で手一杯で、将来のことまで考えられない」……。

そんな中、河合塾が高校生向けに開発した意思決定プログラム「ミライの選択」が注目を集めている。カルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）といった大企業や、ミドルシニア向けのリカレント教育の現場で、社員向けの研修に導入されているのだ。

CCCが試験導入した「全世代型」キャリア研修の中身

TSUTAYAや蔦屋書店などで知られるCCCでは、社員のキャリア自律を支援するため、2025年に新たな研修トライアルを実施した。既存のキャリア施策では拾いきれない、「考え始める前段階」にある社員へのアプローチを補完する試みとして、外部で培われた意思決定支援の知見を取り入れた。それが、高校生向けに開発されたメソッドを用いた「迷いどころマップ作成講座」である。

この講座のもとになっているのが、私たちがつくった「ミライの選択」だ。開発者として、実際に研修を企画・担当したCCCの人事担当者に狙いを聞いた。

導入の背景には、世代ごとに異なる切実な課題があった。 20代・30代の若手層は、SNSなどで他者のキラキラしたキャリアを目にし、「自分はこのままでいいのか」という漠然とした焦りを抱えている。