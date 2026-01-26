乗り降りの邪魔｢ドア地蔵｣､電車迷惑度の上位に　駅と車内の｢迷惑行為ランキング｣2025年度版

あなたが電車内で迷惑だと感じる「あの行為」は、ランキング何位だろうか。

全国72社の私鉄で構成される日本民営鉄道協会（民鉄協）が毎年実施する「駅と電車内の迷惑行為ランキング」が2025年12月19日に発表された。アンケートは10月1日から11月30日にかけてWEB上で実施し、5202人から回答を得た。

「せきやくしゃみ」は2年連続1位

2025年度の1位は「周囲に配慮せずせきやくしゃみをする」。2024年度に続く2年連続の1位となる。過去のランキング結果を見ると、2019年度から設問項目に加えられ、しばらくは4〜6位の中位にランクされていた。新型コロナウイルス感染症が5類に移行して、マスクを外す人が目立ち始めた2023年度に2位にランクアップした。

もっとも、アンケート結果を詳細に見ると、違った様相が見えてくる。迷惑ランキングは男女別、年代別でも集計されており、上位5位まで発表されている。それらを見ると、「周囲に配慮せずせきやくしゃみをする」は男女別で男性5位、女性1位と順位に隔たりがあった。男性は女性ほどせきやくしゃみを気にしていないようだ。

また、年代別では30代、40代、50代では1位だったが、10代以下では圏外、20代で2位、60代で2位、70代以上で4位だった。若い世代や高齢の世代になるほど、せきやくしゃみが気にならなくなるというのが興味深い。