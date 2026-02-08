怒りが湧いてきた…校長が｢勤務時間改ざんを強要｣､教員が公益通報した顛末《働きやすくなる民間企業､取り残される教育現場》

高橋 秀和 : ライター
2026/02/08 6:00
パソコンを前に話す2人
公立高校教員の道木さんは、ある日校長に呼び出された（写真：Ushico / PIXTA）
人間誰しも、愚痴を聞いてほしいときもあれば、喜びを分かち合いたいときもある。それは学校の教員も同じだ。つらい経験に共感したり、笑い話にほっこりしたり、はたまた、成功体験をシェアしたり――、そんな学校現場の知られざる「リアル」をお届けしていく。
今回話を聞いたのは、公立高校教員の道木勇人さん（仮名）。校長から再三にわたって残業時間改ざんを強要され、県の教育委員会に公益通報したという。なぜ校長はそんなことをしたのか。そして、公益通報の結果はどうなったのか。
プロフィール
投稿者：道木勇人（仮名）
年齢：30代
勤務先：公立高校

仕事を持ち帰ることを促された…

「ちょっと今いいですか。お話があります」

職員室で校長から声をかけられたとき、道木さんは「ついにきた」と感じた。

校長室へ向かうため自席から立ち上がり、さりげなくポケットに忍ばせておいたボイスレコーダーのスイッチを入れる。スマホの録音機能を使わなかったのは、着信で録音が途切れるおそれを考慮したからだ。

「すぐに勤務時間に関する話だと思いました。ほかに呼び出されるような心当たりはなかったからです。私の残業時間は、その年度ですでに月45時間超が6回に達していたので、一方的な責任追及や無理な要求をされるリスクを考慮し、小型のボイスレコーダーを用意していました」

次ページ「闇バイトと変わらない」改ざんの教唆に怒り
