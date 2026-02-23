訳知り顔に語っていても､なぜか【話が浅いと思われる人】がやらかしている4つの"致命的なミス"

悪い人じゃないんだけど、なんか話が浅いんだよなあ……。こんな風に感じてしまう人は、あなたの周りにもいるのではないでしょうか。ですが、ティネクト代表取締役の安達裕哉氏によれば、一歩間違えればあなた自身も「話が浅い人」認定をされてしまうかもしれないそうです。

「話が浅い」とはどういうことか

人と話をしていて、「話が浅いなあ」とあきれることは、だれにでもあるだろう。そして、これは話のテーマによらない。

漫画の話で驚くほど深い話になるときもあるし、哲学に関して浅い話しかできない人もいる。アイドルのことで深い話をする人もいれば、政治について恐ろしく浅い話しかできない人もいる。

誤解しないでいただきたいのだが、もちろん「浅い」のが悪いかと言えば、とくにそういうことでもない。

カジュアルに楽しむ場で深すぎる話をされても困る。逆に、議論をしなければならないときに話が浅いのも困る。まあ、バランスだ。