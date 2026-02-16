いくら優秀でも､なぜか【もう会議に出なくていい!】と切り捨てられてしまう人の3つの"悪い癖"

賢い集団と、愚かな集団にどのような違いがあるのか？ 1000社以上のコンサルティング経験を持つティネクト代表取締役の安達裕哉氏は、その違いを生むのは「会議の参加者が平等に発言しているか」の差だと指摘します。

「来週からこの会議には出席しなくていい」

ある会社の社内会議に、外部協力者として参加したときのこと。

8名ほどの参加者に対して、議長が「意見はありませんか？」と聞いた。彼らのうち、3名は意見を述べたが、残りの5名は何も言わなかった。

「本当に何もないのですか？」と議長が念押ししても、「ありません」と言うばかりだった。

会議はその後、つつがなく終わったが、議長は先の意見を述べなかった5名に、「来週からこの会議には出席しなくていい」と告げた。