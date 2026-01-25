世界が戦争に向かった1926年と2026年の状況があまりに似ている理由､世界は民主体制を維持できるのか､独裁体制が相次ぎ出現するのか

ちょうど今から100年前の1926年は大正15年であり、なおかつ昭和元年だった。その年の暮れ12月25日から、昭和という激動の時代が始まった。大正天皇の崩御が1926年の暮れであり、昭和元年はわずか1週間で昭和2年となった。

一方、昭和という時代の終焉は昭和64年1月7日で、わずか1週間で平成に変わった。昭和という時代は、このなんとも切りの悪いタイミングで始まり、そして終わったのである。

しかも昭和2年は恐慌に陥り、昭和64年はバブルの絶頂期で終わった。あれから40年近くが過ぎ、昭和という時代の記憶も、次第に薄くなり始めている。

「昭和」の始まりに隠されていること

しかし、忘れてはいけない教訓が昭和という時代の始まりの中に隠されていることは銘記すべきである。1926年という年は、日本にとっても世界にとっても大きな変化の年になってしまった。

それは、ヴェルサイユ体制によって生まれた20世紀の新しい試み、それは世界を戦争ではなく平和的な外交と国際法によって組織し直そうという理想的な試みが、わずか数年で崩壊していくことを告げる年であったからである。

それより100年前の19世紀の体制は、1815年のウィーン議定書によって始まった。国民国家による世界の再編である。しかしその再編は、いくたびもの戦争と最終的には第1次世界大戦という悲惨な戦争で幕を閉じる。その原因は国家間の対立と、それを解決する戦争という手段が野放しにされていたからである。