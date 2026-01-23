【独自】第一三共が｢社外転身施策｣実施へ･･･｢エンハーツ｣で好調のがん領域へ集中か。リストラ相次ぐ製薬業界で消極的だった姿勢に変化？

国内社員を対象に「社外転身施策」を行う第一三共（撮影：今井康一）
乳がんなどの治療薬「エンハーツ」で知られる国内製薬大手の第一三共。同社は今年、国内で社外への転身を支援する「ネクストキャリア支援施策」を実施することが、東洋経済の取材でわかった。
関係者への取材によれば、 同施策への応募期間は2月9日から同月末まで。対象となるのは45歳以上の社員（60歳以上の契約社員を含む）で、割増退職金が支払われる。1月中旬に社員に通達された。
対象は一部のグループ会社や組織を除いて幅広く、MR（医療情報提供者）を含んでいるもようだ。応募人数に上限や下限は設けていない。
第一三共は同施策の詳細について対外公表していないが、施策を実施することは認めた。
同社による施策を行う背景の説明や、間近に控える「国内売り上げの約3割」消失の危機、武田薬品やアステラス製薬など同業他社と比較したMR数などの詳細は、「〈詳報版〉第一三共が｢社外転身施策｣実施へ。リストラ相次ぐ製薬業界で消極的だった姿勢に変化？｢エンハーツ｣で好調のがん領域へ集中か
」でご覧いただけます。
いんなみ しほ / Shiho Innami
早稲田大学卒、同大大学院修了後、東洋経済新報社に入社。流通・小売業界、総合電機、介護業界などの担当記者、『週刊東洋経済』の巻頭特集などを担当し、現在は医薬品業界の担当記者。働き方改革、ジェンダー問題などに関心。
