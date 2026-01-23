【独自】第一三共が｢社外転身施策｣実施へ･･･｢エンハーツ｣で好調のがん領域へ集中か。リストラ相次ぐ製薬業界で消極的だった姿勢に変化？

乳がんなどの治療薬「エンハーツ」で知られる国内製薬大手の第一三共。同社は今年、国内で社外への転身を支援する「ネクストキャリア支援施策」を実施することが、東洋経済の取材でわかった。

関係者への取材によれば、 同施策への応募期間は2月9日から同月末まで。対象となるのは45歳以上の社員（60歳以上の契約社員を含む）で、割増退職金が支払われる。1月中旬に社員に通達された。

対象は一部のグループ会社や組織を除いて幅広く、MR（医療情報提供者）を含んでいるもようだ。応募人数に上限や下限は設けていない。

第一三共は同施策の詳細について対外公表していないが、施策を実施することは認めた。

