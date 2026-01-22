【信頼失墜の中部電力】原発再稼働の審査は白紙に／規制委員会の委員長は「とんでもない暴挙」／「地震データ」を過小評価した疑い／「脱炭素」のエネルギー政策に黄色信号【ニュース解説】

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2026/01/22 19:01
中部電力は1月5日、静岡県の浜岡原発 3号機・4号機の再稼働に向けた審査において、データ不正を行っていた疑いがあることを公表した。これを受けて、原子力規制委員会の委員長は「とんでもない暴挙」など厳しい言葉で批判。審査手続きが白紙になり、立ち入り検査が決まるなど、波紋が広がっている。中部電力の不正の中味とは、いったいどのようなものなのか。岡田コラムニストが解説する。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
00:46　本編スタート
01:58　どのような不正が発覚したのか
04:50　原発再稼働の審査は白紙に
07:07　なぜ重要データで不正が？
10:05　中部電力社長の進退
15:03　審査を再開する以前の問題
17:00　エネルギー政策にもたらす影響
22:18　本日のまとめ

【出演者】
岡田 広行（おかだ・ひろゆき）
東洋経済 コラムニスト

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長

撮影：田中険人
編集：株式会社クリーク・アンド・リバー社
サムネイル画像：共同

※動画内のデータや肩書は収録時点（2026年1月16日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル

日本最大級のビジネスニュースサイト「東洋経済オンライン」の公式YouTubeチャンネルです。企業、産業、キャリア、カルチャーなど、あらゆるテーマの動画で「はたらく人」のヒントになる情報をお届けします。

