子どもの偏食を｢わがまま｣扱いする親が見落としている重大視点

子どもの「食べない」「好き嫌いが激しい」という悩みは、多くの親が一度はぶつかるテーマです。しかし近年の研究では、子どもの食べムラや偏食の背景には、性格やしつけではなく、"食事中の体験"や"味覚の発達段階"が大きく影響していることがわかってきました。

実は、食卓でどんな声をかけられ、どんな雰囲気で食べてきたか――その積み重ねが、子どもの「食べる意欲」を左右します。無理に食べさせるよりも、安心できる環境や楽しいやり取りがあるほうが、苦手な食材にも自然とチャレンジできるようになるのです。

「ちゃんと食べなさい！」は逆効果

子どもの偏食や食べムラに悩むと、親としては厳しく言いたくなります。しかし、それが「嫌な経験」として記憶されると、子どもとの食事時間がだんだんストレスになっていく……そんな経験、ありませんか？

子どもにとって「食べること」は、体を育てるだけではなく、安心や親とのつながりを感じる大切な時間でもあるのです。「楽しいね」「おいしいね」と笑いながら食べる。それだけで、子どもは「食べるっていいな」と感じるようになります。

反対に、怒られながら食べたり、無理やり食べさせられたりすると、「食べること＝イヤなこと」とインプットされ、偏食や食べムラの原因になることも。

「会食恐怖症」という言葉をご存じでしょうか？ 人前で食事をすることに耐えがたい恐怖や不安を感じる、心の疾患です。この主な原因は、家庭や学校でのいきすぎた「完食指導」だそうです。毎日のように、「残さず食べなさい！」と叱られ、嫌いなものを無理やり口に入れられるなど、食事での嫌な経験がトラウマとなり、食べること自体に恐怖心が生まれてしまうのです。