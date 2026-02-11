老後の心と体の質を高める｢検診･健診｣の受け方――人気産婦人科医･高尾美穂さんが｢歯や耳､目の定期検査も必要｣とアドバイスする理由

✎ 1 ✎ 2 ✎ 3
高尾 美穂 : 医学博士・産婦人科専門医
2026/02/11 10:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
検査着のミドル女性
更年期以降の人生を元気に過ごすための、病院や健診との付き合い方について解説します（写真：Rina／PIXTA）
体と心は連動しています。老いを感じるようになると、体の不具合が気持ちにつながることも増えてきます。
そんなとき、いま目の前にある現状をどうとらえ、この先をどう生きていけばいいのか……。その答えを、産婦人科専門医でありながら、多くの方の心の声にも応えてきた高尾美穂さんが「生き方ガイド」としてまとめました。
「まあまあ幸せって、結構幸せ」と思えたら、きっと心が軽くなる。『今日も一日ご機嫌で 高尾美穂流生き方ガイド 体も心もいい感じ』からそのヒントをご紹介します。
3回目は「体を大切にするための病院や健診」についてです。

病気の早期発見のために

健診・検診は今の体を把握するツールとする

健康保険組合や自治体で行う健診や検診は、そのときの自分の体の状態を知るためのもの。機会を逃さずに必ず受診しましょう。

年齢とともに病院にかかる機会が増えるのは仕方のないことで、大きな病気になってしまう前に気づくことが大切です。それには、年1回の健診・検診は必須です。

そして、再検査の指示が出たらきちんと検査を受け、病気の早期発見につなげましょう。

次ページどの科を受診すればいいか
関連記事
特集一覧
ガンダム『ジークアクス』を語り尽くす！
新着あり
高市「歴史的圧勝」で何が起きるか
新着あり
造船復興 ニッポンの新針路
ミダスキャピタルの正体
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事