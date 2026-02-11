老後の心と体の質を高める｢検診･健診｣の受け方――人気産婦人科医･高尾美穂さんが｢歯や耳､目の定期検査も必要｣とアドバイスする理由

体と心は連動しています。老いを感じるようになると、 体の不具合が気持ちにつながることも増えてきます。

そんなとき、いま目の前にある現状をどうとらえ、 この先をどう生きていけばいいのか……。その答えを、 産婦人科専門医でありながら、 多くの方の心の声にも応えてきた高尾美穂さんが「生き方ガイド」 としてまとめました。

3回目は「体を大切にするための病院や健診」についてです。

病気の早期発見のために

健診・検診は今の体を把握するツールとする

健康保険組合や自治体で行う健診や検診は、そのときの自分の体の状態を知るためのもの。機会を逃さずに必ず受診しましょう。

年齢とともに病院にかかる機会が増えるのは仕方のないことで、大きな病気になってしまう前に気づくことが大切です。それには、年1回の健診・検診は必須です。

そして、再検査の指示が出たらきちんと検査を受け、病気の早期発見につなげましょう。