無理が利かなくなる前に心の負担を軽くする技術――義務感は捨ててOK。人気産婦人科医･高尾美穂さんの｢家事を手放す｣方法
体と心は連動しています。老いを感じるようになると、
体の不具合が気持ちにつながることも増えてきます。
そんなとき、いま目の前にある現状をどうとらえ、
この先をどう生きていけばいいのか……。その答えを、
産婦人科専門医でありながら、 多くの方の心の声にも応えてきた高尾美穂さんが「生き方ガイド」 としてまとめました。
「まあまあ幸せって、結構幸せ」と思えたら、
きっと心が軽くなる。『今日も一日ご機嫌で 高尾美穂流生き方ガイド 体も心もいい感じ』からそのヒントをご紹介します。
2回目は「疲れた心を軽くする方法」についてです。
簡単には減らせないが…
心のストレスを軽減する3つの方法
ストレスの原因の1つに、自分を取り巻く外的環境に適応できないということがあります。
寒いとか暑いだけでもストレスになるし、夜が明ける前に目が覚めてしまうこともストレスです。これらは、衣服の調整や環境を整備することで、ある程度は改善できます。
しかし、心理的なストレスは簡単には減らせません。
提案できる方法としては、趣味でストレスを発散することです。できれば、外に出かけて仲間とのコミュニケーションを楽しむことができる趣味がいいと思います。
