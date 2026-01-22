｢フェイクニュースじゃなくて？｣戸惑いの声も多数…｢ロッテリア｣を全店転換の｢ゼッテリア｣が､《"マック超え"の脅威》となりうるワケ

1月21日、外食大手のゼンショーホールディングスは、ハンバーガーチェーンの「ロッテリア」が3月をめどに国内全店を閉店し、「ゼッテリア」に順次転換することを発表した。

ロッテリアのブランドは、日本での54年の歴史に幕を下ろすことになるが、SNSでは「ゼッテリアって何？」「どうして変わるの？」といった、疑問の声が出ている。

ゼッテリアは、2023年9月に東京・田町に第1号店がオープンした。それ以降、ロッテリアの店舗は徐々にゼッテリアに転換しており、局所的に話題にもなっていた。ここにきて、公式に全店舗の転換を発表したのはなぜなのだろうか？

背景にある、運営事業者の状況と、ハンバーガー市場の動向を中心に読み解いてみたい。

「ゼッテリア」とはいったい何なのか？

まず、ロッテリアが名称変更をしなければならない経営上の事情について整理しておきたい。

23年2月、牛丼チェーン「すき家」、回転寿司チェーン「はま寿司」などを展開するゼンショーホールディングスの100％子会社である株式会社ゼンショーファストホールディングスが、株式会社ロッテリアの全株式を取得することを発表した。

それ以降、ゼンショーの傘下でゼッテリアがオープンし、徐々にロッテリアからの転換が進んでいた。