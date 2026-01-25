離婚3年後にやっと髪を切れたワケ　離婚したらおわりではないDV被害者の"告白"　トラウマと戦う彼女が今､恐れていること…

ハラユキ : イラストレーター、コミックエッセイスト
2026/01/25 7:00
家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった......そんな話を聞くことがよくあります。
どうして自分の不満が家族に伝わらないの? どうしたら「つかれない家族」になれるの? そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。
「つかれる家族」の行き着く形のひとつが「別居・離婚」ですが、今回はDVの末に離婚したある女性のインタビューです。「離婚後のトラウマ」を中心に伺いました。（※本編にDVの描写が出てきます）
DV被害者Hさんの「離婚後のトラウマ」

マンガ
