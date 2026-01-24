トライアル《699円発熱インナー》をユニクロ･ヒートテック1290円とガチ比較…価格差は2倍！検証してみて感じた"意外な差"

ヒートテックの背中に小さな穴が開いた。この服を購入したのはたしか5年ほど前だったので、さすがに“寿命の寿命”を迎えたようだ。

ヒートテックにライバル登場？ 買い替えタイミングで検証

ユニクロの公式Xの投稿によると、ヒートテックは着用や洗濯により、どうしても生地（ポリウレタン系）が劣化 → 生地のストレッチ性が低下することで、生地が伸びて身体と密着しなくなり、保温機能が下がってしまう。ヒートテックの買い替えは「3シーズン（約3年）」が1つの目安になるそうだ。

いつ買ったのかを確認する方法としては、洗濯タグまたは商品に記載の「27」または「37」から始まる数字をチェックする方法がある。例えば「271-457949（34-13）」と表記されている場合、カッコ内の最初の数字が、西暦の1桁目を意味する。

※つまりこの例の場合、2023年・2013年・2003年のどれかになる。

「まだまだ冬は続くし、しょうがない、新しいインナーでも買うか」と思い、重い腰を上げた私だが、昨今の物価上昇の影響もあり、やはり節約できるものは節約したい。欲張りな願いかもしれないが、ユニクロのヒートテックと同じくらいの性能があり、それでいて低価格のインナーが欲しい……。