トライアル《699円発熱インナー》をユニクロ･ヒートテック1290円とガチ比較…価格差は2倍！検証してみて感じた"意外な差"

✎ 1〜 ✎ 34 ✎ 35 ✎ 36 ✎ 37
佐藤 大輝 : 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター
2026/01/24 8:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
発熱インナー
トライアル699円「発熱インナー」とユニクロの1290円ヒートテックを比較（写真：筆者撮影）
この記事の画像を見る(15枚)

ヒートテックの背中に小さな穴が開いた。この服を購入したのはたしか5年ほど前だったので、さすがに“寿命の寿命”を迎えたようだ。

ヒートテックにライバル登場？ 買い替えタイミングで検証

ユニクロの公式Xの投稿によると、ヒートテックは着用や洗濯により、どうしても生地（ポリウレタン系）が劣化 → 生地のストレッチ性が低下することで、生地が伸びて身体と密着しなくなり、保温機能が下がってしまう。ヒートテックの買い替えは「3シーズン（約3年）」が1つの目安になるそうだ。

いつ買ったのかを確認する方法としては、洗濯タグまたは商品に記載の「27」または「37」から始まる数字をチェックする方法がある。例えば「271-457949（34-13）」と表記されている場合、カッコ内の最初の数字が、西暦の1桁目を意味する。

※つまりこの例の場合、2023年・2013年・2003年のどれかになる。

ヒートテック
右側は2年前に買ったヒートテック。穴の開いたヒートテックと色が全然違うのは、きっと古い方が極暖だからだろう。そうに違いない（写真：筆者撮影）
タグ
5年くらい前に買ったと思っていたが、え、もしかして2016年に購入したってこと？（写真：筆者撮影）

「まだまだ冬は続くし、しょうがない、新しいインナーでも買うか」と思い、重い腰を上げた私だが、昨今の物価上昇の影響もあり、やはり節約できるものは節約したい。欲張りな願いかもしれないが、ユニクロのヒートテックと同じくらいの性能があり、それでいて低価格のインナーが欲しい……。

次ページそんな私のワガママな願いを叶えてくれる商品が…
関連記事
特集一覧
ゼネコン大再編
新着あり
セブン‐イレブン 王者復活への道筋
業界再編 大予測
ベネズエラ動乱
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事