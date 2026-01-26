証券やリースなど平均年収1000万円超が9社　｢金融｣平均年収TOP25『就職四季報』ランキング

銀行、証券、保険、リース……金融業界を目指す就活生のみなさんにとっては、ここからが就活の本番。

第一志望群はばっちり固まっていても、それ以外はまだ決め切れていない、という人も多いだろう。

そこで前回の平均年収ランキング商社編に続き、最新の『就職四季報 総合版』調査で回答のあった企業から「金融」のみをピックアップし、平均年収でランキングした。

金融業界の意外な高年収企業を見つけ、志望企業候補を見定めるヒントとしてほしい。

なお、メガバンクなど、『就職四季報』の独自調査に平均年収の回答がなかった企業は集計対象外となっている点は留意いただきたい。

平均年収1000万円超は9社。1位企業は？

1位は野村證券。国内証券の最大手で、平均年収は1223万円だ。『就職四季報』で詳しく確認してみると、大卒総合職初任給も30万円と高水準で、採用人数は毎年約300名と多い。

2位はリースで国内首位のオリックス。総合職平均年収は1148万円だ。残業時間は総合職平均35.5時間/月と多めではあるものの、新卒3年後定着率は9割超と定着しやすい職場であることがうかがえる。

【2026年1月26日11時05分追記】初出時オリックスの記述に誤りがありましたので、上記の通り訂正しました。

完全版『1000万円超が9社｢金融｣平均年収TOP50《完全版》』ではTOP50社まで公開中なので、さらにねらい目の企業を探す際の参考になるだろう。

また、人気の企業を第一志望とする場合は、『就職四季報』で過去の選考の傾向やWebテストの種類、採用実績のある学校などを確認しながら万全に対策をしてほしい。