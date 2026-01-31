｢信長の号令に迷惑千万｣大反発も計算のうち。織田信長が家臣に"あえて無理難題"をふっかけた驚きの理由《大河ドラマ｢豊臣兄弟！｣》

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長を中心に、戦国時代のど真ん中で天下統一を果たした兄弟の軌跡にスポットライトがあてられています。今回は信長の人心掌握術を紹介します。

敵対する美濃の斎藤義龍が急死

永禄3年（1560）5月、織田信長は桶狭間の合戦において、駿河の今川義元を討ち取ります。今川方の大軍を破ることができたのは幸運でしたが、翌年、信長にとってさらなる「幸運」が舞い込みます。永禄4年（1561）5月、美濃の斎藤義龍（道三の子）が30代の若さで急死したのです。

義龍は、父・斎藤道三と対立し、これを敗死させて美濃の主となった人物でした。信長は道三の娘（濃姫）を妻に迎えており、道三は舅でした。それだけではなく「うつけ」と尾張国内外で噂された信長の才能を見抜いたのが道三であり、信長の良き理解者であったのです。

信長に援軍を送ってくれたこともありました。道三が息子の義龍と対立し、合戦となった際（1556年、長良川の戦い）には、道三救援のために自ら出陣しています。

小競り合いとなりますが、道三討死と聞き、信長は自分が殿（しんがり）を務めつつ、退却することになるのです。その後、義龍は信長の庶兄・信広と結んで、織田家の争いに介入したこともありました。この企ては失敗に終わりますが。

それはさておき、急死した義龍の後継となったのは、その嫡男・斎藤龍興です。龍興の生年については諸説あり定かではありませんが、天文10年代の生まれとされ、まだ10代前半の若者でした。

信長は義龍の死を聞くと、素早く動き、木曽川を越えて、西美濃に攻め入っています（5月13日）。

斎藤方も長井甲斐守・日比野下野守を大将として兵を、墨俣（岐阜県安八郡）から森部（岐阜県安八郡）にまで進出させます。