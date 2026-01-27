上場した後で成長が止まってしまうスタートアップが抱える問題とは？ M＆Aで成長戦略を描くために必要なこと

日本のスタートアップ界隈には、IPOを最終ゴールとしてしまい、そこで成長が止まってしまうという構図があるようだ。

本書のはしがきから、一部を抜粋・編集してお届けする。

ピッチコンテストの盛況ぶりとはうらはらに

スタートアップのピッチコンテストをご存じだろうか。

これから事業を興そうとする起業家が、自らのビジネスアイデアを10分程度でプレゼンテーションし、その内容を審査員や投資家が評価するイベントのことだ。

起業家志望の若者やビジネスパーソンなら、一度は耳にしたり、参加したりしたことがあるだろう。

白のTシャツに紺のジャケット、スニーカーというスタートアップの「ユニフォーム」姿になった創業者たちが次々と登壇し、社会的課題を解決するという彼らのテクノロジーやアイデアが会場のスクリーンに映し出される。

彼らは淀みのないプレゼンテーションで、これから世に出そうとするサービスや製品、そしてビジネスモデルを紹介していく。

短い持ち時間を目一杯使って聴衆に訴えかけていく様は見事で、よく練り込まれているのが伝わってくる。

スタートアップを取り巻く日本の風景はこの10年で大きく変化した。学生や会社員の間でも、自分の能力を試すことができる機会だと考え、起業する人が増えた。

自ら起業するとまではいかなくとも、大企業での勤務に数年で見切りをつけ、スタートアップ企業に転じる若手のビジネスパーソンも少なくない。