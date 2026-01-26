25年の《倒産件数》が｢12年ぶりに1万件を超えた｣理由。26年は"企業の優勝劣敗"が加速

白浜 雄介 : 帝国データバンク　情報統括部　情報編集課長
2026/01/26 7:00
閉店のお知らせ
2025年の企業倒産を振り返り、26年の倒産動向を分析していく（写真：ふじよ / PIXTA）
この記事の画像を見る(6枚)

年明け以降、政治・経済で慌ただしい動きが続いている。

衆議院の解散表明や日経平均株価の連日の最高値更新、円安の進行、レアアースの輸入問題など、それぞれの良し悪しはさておき、変化が大きいことはたしかだ。

2026年の企業の動きを見通すうえで、今一度、昨年の企業倒産について振り返ってみたい。

25年の倒産件数は12年ぶりに大台突破

帝国データバンクが発表した25年における企業倒産件数は、前年比3.6％増の1万0261件。12年ぶりの1万件超えとなった。

過去20年の倒産件数をみると、リーマン・ショックの翌年にあたる09年は年間1万3306件、上場企業の倒産が20件発生した。同年末から中小企業金融円滑化法などの金融支援がスタートしたことで、16年まで減少を続け、17～19年は8000件台前半で推移している。

20年に入ると、コロナ禍で倒産が急増すると見られたが、実際には各種補助金や助成金、ゼロゼロ融資に代表される金融支援により、21年は6015件まで抑制することに成功した。

