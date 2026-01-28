【君たちは戦後初めて銃をとる世代になるかもしれない】丹羽宇一郎氏がZ世代に託した最後のメッセージ

戦争を望む人類はいない

人類が生存する限り戦争が姿を消すことはない――。この絶望的な状況が過去から現在まで、そして現在から未来に向かっても疑いなく、永遠に続くことは歴史の語るところです。

平和を望まない人はいません。しかし平和は、砂漠の蜃気楼（しんきろう）のようにぼんやりと姿を現してはすぐに消えてしまいます。

パレスチナを見ても、ウクライナを見ても、その惨状に心を痛めない人はいません。誰もが戦争などすぐにやめればいいのにと思うはずです。にもかかわらず、戦争は終わりません。

これからの世界のことを考えると、とても暗い気持ちになります。でも、この絶望的な未来から逃れることはできません。