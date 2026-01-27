定年後も活躍できる副業｢コンサルタント｣／経験を生かして効率よく稼げるが､成功をふいにする落とし穴に要注意！

『月10万円を楽しく稼ぐ ちょいワーク図鑑』（華井由利奈 著、東洋経済新報社）では、副業を「ちょいワーク」のひとつだと定義づけ、カジュアルに楽しく働けるように情報が整理されている。

「体力に自信のある人」「マイペースな人」「PC作業が得意な人」などのタイプに合わせ、さまざまな仕事が紹介されているため、自分に合った「ちょいワーク」を見つけ出せることだろう。

本記事の前編（給料は大学入試レベルのテスト結果次第…学力と根気に自信のある人におすすめの副業「添削指導員」のはじめかた）では、そのなかから、「人と接するのが好きな人」のためのちょいワークである「添削指導員」を紹介した。

今回はひきつづき「人と接するのが好きな人」のための注目のちょいワークをいくつか紹介する。

家庭教師（オンライン）

小学生から高校生・浪人生を対象に、ビデオ通話を使って一対一で授業を行う仕事。

基本的に求人は、大卒以上の学歴がある人のみ。過去問を解くなど、受験勉強が苦にならない人に向いていそうだ。

英語・国語・数学の依頼が中心で、理科・社会は少なめ。4〜5月に依頼が増えるため、2月ごろなど早めに家庭教師の派遣会社に登録しておいたほうがいい。

[約10万円の月収を得るには]

時給5000円 × 1回2時間 × 月10件 – 1カ月分の経費2000円 = 約10万円

（時給の相場は1500〜8000円だが、医学部志望者向けの授業は時給が高め。第一志望校に合格するとボーナスが出ることも）

[準備にかかる時間]

・採用試験を受ける……1科目1時間

・面接を受ける……1時間

・研修を受ける……数日〜1週間

▶︎▶︎合計 約1週間（勉強時間は除く）

（128ページより）

クラウドソーシングサイトを利用してオンライン家庭教師を始めることも可能ではあるが、トラブルを防ぐためには家庭教師派遣会社に登録してから始めるほうがリスクは少ない。

たとえば授業当日に受講生が授業をキャンセルした場合でも、派遣会社に登録していれば授業料を全額受け取ることができるし、パワハラ対策にも有効だ。