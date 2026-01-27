｢線香花火に1万円なんてありえない｣と猛反発された…でも｢これは100円で売る花火じゃない｣小さな工房で花火師の妻が起こした静かな逆転劇

✎ 1 ✎ 2
サオリス・ユーフラテス : インタビュアー・ライター
2026/01/27 9:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
線香花火
1万円台の高級ギフトで売られる線香花火があるという（写真：筆者撮影）
この記事の画像を見る(21枚)

1万5000円の線香花火が、季節を問わず引き出物や贈り物として選ばれている。線香花火＝「10本100円ほど」というイメージからすると、異例の価格だ。消えかけていた国産線香花火は、どのようにして「選ばれる商品」になったのか。カギとなったのは、「どう届ければ価値が伝わるか」を考え直したことだった。

中心にいたのが、福岡県みやま市で創業97年の筒井時正玩具花火製造所、3代目の妻・筒井今日子さん。デザインを「見た目」ではなく「考え方」として学び直し、作り方や背景ごと、贈り物の価値に変えていった。

前編：冬にしか作れない線香花火がある…輸入99％時代に“400年の技”をつなぎ、日本最後の“藁の線香花火”を守り伝える花火師一家の覚悟

花火が大好きだった

1975年、福岡県の篠栗町に生まれた今日子さんは、夏になると毎晩、父と花火をするのが楽しみだったという。家の近所の駄菓子屋で、バラ売りの花火を選んで買っていた。

「駄菓子をひとつ買うのを我慢して、父とその日の夜にする花火を数本だけ買って帰るんです」

今日子さんは、にっこり笑う。

花火が大好きだった少女が大人になって出会ったのは、偶然にも花火師一家の3代目だった。

1997年、筒井時正玩具花火製造所・3代目の良太さんと結婚する。しかし、良太さんが家業に戻ってからも、線香花火はまったく売れなかった。国産は、安価な輸入品に押され、価格では太刀打ちできなくなっていた。

次ページ「安価な中国産と一緒に並べて売るような花火じゃない」
関連記事
特集一覧
金融新秩序　ステーブルコインの衝撃
新着あり
業界再編 大予測
新着あり
半導体新次元 「フィジカルAI」の勝者は誰か
新着あり
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事