サプリは特定の人には効果あり？　マルチビタミンサプリにまつわる大規模研究でわかった高血圧予防効果

濱谷 陸太 : ハーバード大学医学部講師／医師
2026/01/27 8:00
サプリを飲む女性
マルチビタミンサプリはどんな人が飲むべき？ アメリカでの大規模試験による研究結果を紹介します（写真：ほんかお／PIXTA）
コンビニやドラッグストアでさまざまな種類のサプリが売られていますが、どのような効果があるのでしょうか。膨大な研究結果などから効果的な食事を科学的に分析した書籍『予防医療の医師が教える 最小の努力で最大の効果を得る食事学』を上梓したハーバード大学医学部講師の濱谷陸太氏に、マルチビタミンサプリの高血圧予防効果の研究結果を解説してもらいました。

マルチビタミンサプリは高血圧予防に効果あり？

マルチビタミンサプリはたくさんの栄養素を含んでいるため、いろいろな健康効果が期待されます。今回はその高血圧予防効果について、最近発表した私の論文から知見を紹介します。

予防医療の医師が教える 最小の努力で最大の効果を得る食事学
『予防医療の医師が教える 最小の努力で最大の効果を得る食事学』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

マルチビタミンの血圧への効果を調べたヒトでの研究は、これまでにもいくつかあります。平均すると血圧減少がほんの少しだけ見込めるという結果になりましたが、研究のほとんどが数カ月の服用しかみておらず、長期的にどうなのかはわかっていませんでした（※1）。

そこで今回、COSMOS試験という大規模な介入研究で、マルチビタミンサプリを飲むと高血圧発症頻度がどう変わるか検証しました（※2）。

対象となったのはアメリカに住む8905名の高血圧がない高齢の方です（男性60歳以上、女性65歳以上）。ランダムにマルチビタミンの実薬か偽薬（成分の入っていない、同じ形をした錠剤）を飲む群に割り振り、3年半程度毎日飲んでもらい、新たな高血圧の発症頻度を比較しました。

また、COSMOS研究の参加者のうち1500名程度には血圧測定をしてもらい、サプリによる2年間の血圧の変化への効果を検証しました。これほどまでに大規模な研究はいままでありませんでした。なお、マルチビタミンサプリはHaleon社のCentrum Silverというものを使用しています。

次ページ「どのような人か」で効果は変わる
