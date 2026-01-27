冬にしか作れない線香花火がある…輸入99％時代に"400年の技"をつなぎ､日本最後の｢藁の線香花火｣を守り伝える花火師一家の覚悟

私たちが日々目にする「数字」の裏には、商売の工夫と人の物語がある。

筆者・サオリス・ユーフラテスが、現場の知恵と情熱を掘り下げ「生活のすぐそばにある経済」を描く連載。第一回目は筒井時正玩具花火製造所を取材。

「線香花火といえば、夏の風物詩」というイメージを持つひとが多いのではないか。しかし、その固定観念を覆す商品がある。福岡県みやま市の筒井時正玩具花火製造所が販売する「冬の、できたて線香花火」だ。

実はこの線香花火、「夏物を冬にも売っている」のではない。「冬にしか売っていない」花火なのだ。BEAMSを筆頭にセレクトショップでも「大人の線香花火」「贈り物」として早くから注目されてきた。

「冬の、できたて線香花火とは？」を語る前に、私たちが知っておくべき事実がある。

いま、線香花火の99%以上が海外からの輸入品であることをご存じだろうか。日本で作られている線香花火はたったの1%。なぜ、江戸時代から400年以上続いてきた線香花火作りの技術は、日本から消えようとしているのか。家業を継いだ筒井良太さん（52）と今日子さん（50）を訪ねた。

線香花火には、2種類ある

線香花火を手にしたとき、持ち手に注目したことはあるだろうか。

線香花火には、大きく分けてふたつの系統がある。

ひとつは、西日本で広まった「スボ手牡丹」。「わらすぼ」と呼ばれる稲藁の芯の先に火薬をつけたもので、線香花火の原型とも言われる。稲作が盛んだった西日本では、この藁を使った線香花火が発展した。