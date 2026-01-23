アップルがグーグルGeminiをSiriに組み込んだ戦略。ChatGPTに続きAIを中枢に置かず交換可能な部品として扱う狙い

2026年1月12日（米国時間）、AI業界を揺るがす大きなニュースが流れた。グーグルが、アップルとの複数年にわたる戦略的提携を発表し、同社OSの対話型AI「Siri」の次世代の基盤として「Gemini」を提供することを明らかにした。

興味深いのは、グーグルが自社ブログで詳細な「共同声明」を掲げ、スンダー・ピチャイCEOがAIの未来を雄弁に語る一方で、当のアップルはメディアへの個別確認という形で、この提携を認めるに留まっており、何も話題にしていないことだ。

この温度差を見て「アップルのAI敗北」と報じるメディアもあった。負けを認めるのが嫌で発表しないのだという見立てだ。しかし、果たして本当にそうか。

筆者の見立てはまったく違う。アップルのAI戦略は昨夏に記事で書いたとおりで一切変わっていない（「プロンプト不要で誰もが使えるAIを目指すアップル。文章要約や校正はメニュー選択だけ。ChatGPTなどとは根本的に異なるアプローチに迫る」）。同記事では「“自前主義”にこだわらず、他社が作った優れたAI技術を、ユーザー体験の中に自然に取り込んでいくという設計思想でそもそも勝負しており、勝負しているレイヤーが異なっている」と書いていた。今回のグーグルGeminiがアップルと複数年契約を結んだというニュースも、同AIがApple Intelligenceにとっては、ただの「交換可能部品」の1つとして収まっただけ、というだけのこと。ディテールが決まっただけで、既定路線通りの動きというのが筆者の見立てだ。実はアップルは、こうしたいつでも切り捨て可能な「交換可能部品」として他社のAIを取り込む準備を数年前から進めていた。この記事では、以下でその技術的証拠などもいくつか提示していきたいと思う。

「Foundation Models」という名の魔法のソケット

今回の提携を理解する上で、重要なキーワードの1つが「Apple Foundation Models（アップル・ファウンデーション・モデルズ）」だ。

グーグルのブログ記事にも「次世代のApple Foundation Modelsは、グーグルのGeminiモデルとクラウド技術をベースにする」とある。