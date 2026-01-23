iPhoneの"バッテリー節約術"には誤解が多い——性能を犠牲にせず､バッテリーを本当に傷めない使い方とは

ネットによくある「iPhoneバッテリー節約術」には、バッテリーを温存しようとするあまりiPhoneの機能を十分に発揮できなくしてしまうものも多い。通知を切るとか、画面の明るさを下げるとか、位置情報を切るとか、せっかくのiPhoneの優れた機能を無駄にしてまでバッテリーをいたわるのは意味がないと思う。

筆者個人としては、仕事上の必要からiPhoneは毎年買い替えるし、買い替えないとしてもアップルケアが効いている間はバッテリー容量が80％以下になったら無償でバッテリーを交換してもらえるので、バッテリーのダメージについては気にせずガンガン使うことにしている。性能を十分に発揮してこそiPhoneの価値があると思うからだ。

とはいえ、無駄にダメージを与える必要もない。iPhoneの性能を十分に発揮しながら、バッテリーのダメージを蓄積しない使い方についてご説明しよう。

iPhoneのバッテリーに一番ダメージを与えるのは？

iPhoneのリチウムポリマーバッテリー自体の性能も、バッテリー制御技術も年々進歩している。年間数億台が生産されると言われるiPhoneだから、少しでもバッテリーを長持ちさせれば、世界での資源の浪費をそれだけ抑えることができる。地球環境に配慮して事業展開するアップルは、そのことをよく理解しているはずだ。

バッテリーが0％に近くなったiPhoneを充電器につないで充電しつつ、充電電圧の変化をテスターで見ると、iPhoneがどのように充電電圧・電流を制御しているか知ることができる。