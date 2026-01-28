【最新モデルをベースにした車中泊仕様の魅力は？】三菱の新型｢デリカD:5｣をベースにしたキャンピングカーがアウトドア初心者に最適な訳

ワイルドなスタイルや高い4WD性能などにより、アウトドア好きを中心に根強い支持を受けているのが、三菱自動車（以下、三菱）のオールラウンド・ミニバン「デリカD:5」だ。

2026年1月9日に大幅改良を受けた新型が発売されたが、早くもその新型モデルをベースにしたキャンピングカーが登場。三重県を拠点とするキャンピングカー・メーカーのダイレクトカーズが手がけた「デリカD:5アクティブキャンパー ロゴス・エディション（以下、アクティブキャンパー）」がそれだ。

車中泊に最適な新作の「アクティブキャンパー」

アウトドア・ブランド「ロゴス（LOGOS）」とダイレクトカーズのコラボレーションによって生まれたのがこのモデル。いわゆるバンコン（バンコンバージョン）というスタイルを採用し、外装や高い4WD性能などはほぼノーマルのまま。内装には、快適な車中泊に最適な装備を採用することで、都市部から自然豊かなフィールドまで、幅広いシーンでクルマ旅を楽しめる工夫が施されている。

当記事では、そんな新型アクティブキャンパーについて、初披露された「東京オートサロン2026（2026年1月9～11日・幕張メッセ）」の三菱ブースで取材。デリカD:5が持つアウトドアでの魅力を、より広げた最新キャンピングカーを紹介する。