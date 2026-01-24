中目黒は｢誰にでも住みやすい街｣ではない…｢芸能人の街･ナカメ｣の裏側にある意外にシビアな生活条件

今回歩いたのは、「芸能人の街」というイメージが強い中目黒。今や日本のトレンド発信地だが、かつては「工業地帯」として東京を支えた、もう一つの顔があった。
前編では、「芸能人の街」「おしゃれタウン」というイメージが強い中目黒を実際に歩き、街が決して一様ではないことを確かめてきた。
目黒川沿いの洗練されたエリアのすぐそばに、庶民的な商店街や住宅地が広がり、中目黒はもともと工業地帯として発展してきた歴史も持つ。
では、こうした多層的な街が、なぜここまで「芸能人の街」「おしゃれな街」として語られるようになったのだろうか。後編では、そのイメージが形づくられてきた背景を整理していく。
メディアが作ったおしゃれな「ナカメ」イメージ
中目黒のイメージ形成において、メディアが果たした役割は大きい。
その象徴といえるのが、2013年に放送されたドラマ『最高の離婚』だ。作中では、目黒川沿いの古いアパートやクリーニング店といった、生活感あふれる風景が舞台となった。本来なら「日常そのもの」であるはずの景色が、「等身大でおしゃれな東京の暮らし」として切り取られたことで、中目黒は新たな文脈を与えられたのである。
