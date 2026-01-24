｢中目黒に住んでるの？おしゃれだね｣→住民｢そんなことないんだけどな…｣はなぜ起きる？｢おしゃれタウン｣中目黒の意外な実像

「三軒茶屋って、おしゃれな街だよね」「中目黒は意識が高そう」「高円寺は自由人ばかり」──。東京の街には、いつの間にか定着した“イメージ”がある。だが訪れてみると、その印象は意外と違うことも多い。

本連載『東京偏見散歩』では、そんな偏見（＝ステレオタイプ）を入り口に、実際に街を歩き、文献資料も参照しながらその実像を探っていく。

今回歩いたのは、「芸能人の街」というイメージが強い中目黒。今や日本のトレンド発信地だが、住民たちは「そんなおしゃれタウンじゃないし、意識の高い街でもないんだけどな……」と戸惑いがちだという。このギャップはなぜ生まれたのだろうか。

「芸能人の街」というイメージはどこから？

「中目黒に住んでいると話すと、『セレブだね』『家賃高そうで住めない』と言われる。でも、路地裏には古いアパートもあるし、たまにネズミも見かける。芸能人は確かにいるけれど、普通に犬を散歩させている。ここは特別な場所ではなく、ただの便利な生活圏ですよ」

──そう語るのは、中目黒在住の担当編集K氏だ。

中目黒といえば、目黒川の桜並木を背景にしたドラマ、洗練されたセレクトショップ、そしてLDHをはじめとする芸能事務所がひしめく“キラキラした街”というイメージが強い。筆者も、一般人には敷居の高い場所だという偏見を持っていた。

しかし、一歩路地に入れば、年季の入った赤提灯や、謎のたぬきのオブジェが鎮座する商店街が残っている。メディアが映し出す「キラキラしたナカメ」と、住民が感じる「生活感あふれる実像」には、少なからずギャップがありそうだ。