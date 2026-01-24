実食レポ！すかいらーくの稼ぎ頭｢しゃぶ葉｣の満足度はどこから？＜家族3人で1万円＞週末夜の食べ放題の攻略法､子どもを虜にする"体験"の魔法

子どものハートをつかむことは、その親（大人）の財布をもつかむことだ。それゆえ”キッズメニュー”を展開している店は多い。そこで本連載では、小学1年生になる娘をもつ40代半ばの筆者が、外食チェーン各社のキッズメニューやキッズ向け施策を現地取材し、最高の「子連れ外食チェーン」を探していく。

今回取材したのは「しゃぶ葉」。すかいらーくグループの主要ブランドの一つだ。現在は全国で324店舗を展開している（2025年12月31日現在）。

待機する人でごった返す入り口

連休中日（なかび）、17時50分。同店の入り口は多くの人で溢れかえっていた。ウェイティングの受付パネルの順番を待つ人、番号を確認して外へ戻る人、番号が呼ばれるのを待つ人。無数の客がひっきりなしに出入りしている。

1月の夜はまだかなり寒い。そのため、駐車場に停めた車の中で待っている人びとの姿も多く見られた。一方、外でも平気そうな小中学生くらいの元気な子どもたちもいる。

「しまった〜。やっぱり予約しておけばよかった」

この日の前日、筆者は携帯から予約システムを確認したのだが、次の日はすでに「× 予約不可」。「じゃあ並べばいいか」と甘い気持ちで向かったところ、このとおりだったのだ。到着時、ウェイティング数は既に15組。筆者と家族も車の中で待機し、40分後に入店した。18時半を過ぎた時点では、ウェイティングはさらに増え、21組待ちとなっていた。

この後、筆者は「食べ放題の奥深さ」の洗礼を受けるのである。