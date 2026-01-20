【米国情勢】「ドンロー主義」を読み解く／トランプ大統領の“論理”／建国250周年という節目／グリーンランド領有の可能性は／民主主義が敵に？／日本は“実利”を重視すべき【ニュース解説】

世界を驚かせたベネズエラへの攻撃、グリーンランド領有に向けた動きなど、西半球への介入・圧力を強めているアメリカ。これらの動きを、トランプ政権は「ドンロー主義」という言葉を使って正当化している。2026年からの世界情勢を知るうえで重要な「ドンロー主義」の意味とは。そして、日本はアメリカとどう向き合っていくべきか。アメリカの政治・経済動向に詳しい、みずほリサーチ＆テクノロジーズの安井明彦氏に話を聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:50 本編スタート

01:41 トランプ大統領の「ドンロー主義」が意味すること

02:58 「モンロー主義」との違いは？

08:14 トランプ政権の政策メッセージとは

14:48 ベネズエラ攻撃「MAGA派」の受け止めは？

19:13 西半球・グリーンランドへの介入はどうなる

24:13 日本は米国とどう向き合うべきか

26:51 国際社会で日本がとるべき立ち位置は？

【出演者】

安井 明彦（やすい・あきひこ）

みずほリサーチ＆テクノロジーズ 調査部長

1991年富士総合研究所（現みずほ総合研究所）入社、在米日本大使館専門調査員、みずほ総合研究所ニューヨーク事務所長、同政策調査部長等を経て、現職。政策・政治を中心に、一貫してアメリカを担当。著書に『アメリカ 選択肢なき選択』（日本経済新聞出版社）などがある。

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長

撮影・編集：秋葉俊祐、昼間將太、志智勇哉

サムネイル画像：時事通信

※動画内のデータや肩書は収録時点（2026年1月15日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

