配属ガチャより残酷！？『新人ガチャ』疲弊する現場と理不尽な現実　｢何度言っても伝わらない…｣｢自分の営業活動ができない…｣

横山 信弘 : アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役会長
2026/03/02 5:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
困った顔の中間管理職の男性
「新人ガチャ」でハズレを引いた……と思ったら、上司はどのように振る舞うべき？（写真：マハロ／PIXTA）

「なぜ、何度言っても伝わらないんだ……」

ある機械メーカーの課長（48歳）が、深いため息をついた。昨年4月に配属された新人のことである。

「報連相の基本は教えました。でも、トラブルが起きても報告しない。こちらから聞くまで黙っているんです。先日も納期遅延の兆候があったのに、私が気づいたのはお客様からのクレーム電話でした」

課長の表情は暗い。指導しても響かないし、注意しても改善しない。そんな新人を抱えて、もう半年以上が経過していた。

そこで今回は、「新人ガチャ」でハズレを引いてしまった場合の対処法について解説する。新人育成に悩む管理職・マネジャーは、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

「配属ガチャ」より「新人ガチャ」のほうがキツイ？

ここ数年、「親ガチャ」「上司ガチャ」「配属ガチャ」という言葉をよく耳にする。どのような親のもとに生まれるか、どの上司のもとで働くか、どの部署に配属されるか。自分では選べない運命を、ソーシャルゲームのガチャに例えた表現だ。

たしかに、新人は配属先を選べない。希望を出しても通らないことは多い。だから「配属ガチャ」という言葉が流行るのだろう。

しかし、逆の立場から考えてみてほしい。

新人を迎え入れる側、つまり上司や先輩は、新人を選べるのか。答えはノーだ。小規模事業者の社長でない限り、採用から配属まで自分の意思で決められる人は、ほとんどいない。

「今年は優秀な新人が来ますように」

そう祈りながら4月を迎えるしかないのである。

しかも、若手であれば転職という選択肢がある。上司と相性が悪ければ、異動願いを出すこともできる。20代、30代なら、いくらでも転職先は見つかる。

一方、40代、50代の管理職はどうか。「この新人とは相性が悪いから、別の人に変えてください」と会社に申し出ても、

「新人を育てるのが君の仕事だろう」

とお叱りを受けるに決まっている。新人への不満を口にしたところで、自分の評価を落とすだけだ。

つまり、「配属ガチャ」より「新人ガチャ」のほうがキツイとも言えるのである。

次ページ「新人ガチャ」でハズレを引いたらどうなるか
関連記事
特集一覧
イランショック
新着あり
バイオマス発電の現実　持続可能と言えるのか
新着あり
オムロン再出発　逆転への道筋
新着あり
造船復興 ニッポンの新針路
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事