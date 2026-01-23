Netflix料金はそのまま､恩恵は格安SIMへ。LINEヤフーが｢キャリアフリー｣で狙う空白市場

石井 徹 : モバイル・ITライター
2026/01/23 12:00
LINEヤフー上席執行役員の舛田淳氏（左）とNetflixの下井昌人シニアディレクター
LINEヤフー上席執行役員の舛田淳氏（左）とNetflixの下井昌人シニアディレクター。Netflixと同額でLYPプレミアムの全特典が付くセットプランを発表した（筆者撮影）
Netflixに加入するなら、どの経路がお得か。ドコモ、au、ソフトバンクの3大キャリアは、それぞれ自社回線とセットにした割引プランを用意している。だが、格安SIMや楽天モバイルのユーザーには、こうした恩恵が及ばない。

その「空白地帯」を狙って、LINEヤフーが動いた。サブスクリプションサービス「LYPプレミアム」とNetflixのセットプラン「LYPプレミアム with Netflix」を2月上旬から提供する。

同社はこれを「キャリアフリー」の独自性として打ち出すが、実際に恩恵を受けるのは誰なのか。競合との比較から検証する。

Netflix料金そのままでLYP特典が付く

新プランの価格体系はシンプルだ。Netflixの広告付きスタンダード（890円）、スタンダード（1590円）、プレミアム（2290円）の3プランそれぞれに、LYPプレミアムの全特典がセットになる。Netflix単体で契約する場合と同額で、LYPプレミアム（通常月額508円）が実質無料で付いてくる計算だ。

LYPプレミアム with Netflixのスライド
2026年2月上旬にリリース予定の「LYPプレミアム with Netflix」。LINEのキャラクター「ブラウン」と「サリー」がNetflixのロゴカラーをまとったビジュアルを用意した（筆者撮影）
