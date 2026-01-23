2026年冬ドラマ視聴率は順調な滑り出し！脚本家で観る注目作は？ ｢リーガル･ハイ｣｢コンフィデンスマンJP｣ 手がけたヒットメーカーも

26年冬のドラマが続々とスタートした。まずは4日から始まった大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）が世帯視聴率13.5％（関東地区）の好発進を記録。日曜劇場『リブート』（TBS系）が13.3％、『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』（テレビ朝日系）が10.0％とこれに続く。（いずれも第1話・関東地区／ビデオリサーチ調べ）

TVerランキングでは、竹内涼真主演の『再会～Silent Truth』（同系）、杉咲花主演の『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）など前評判が高かったドラマも上位を走る。

昨年の秋ドラマが『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）、三谷幸喜脚本の『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）といった幅広い話題作に恵まれたように、今クールもそれに近い期待の空気が漂っているのではないか。

売れっ子脚本家・古沢良太の新作

連続ドラマの面白さは、“脚本の手腕”にかかっているといっても過言ではない。その意味で今期もっとも注目を浴びるのが、古沢良太脚本の『ラムネモンキー』（フジテレビ系）だ。反町隆史、大森南朋、津田健次郎というベテラン俳優3人が、トリプル主演を務めることでも話題になった。

物語は、1988年と現代を行き来する。

中学時代に映画研究部でカンフー映画制作に夢中だった男子生徒3人も今や51歳。各々が人生の行き詰まりを感じていた中、地元の丹辺市で「人骨発見」のニュースが流れたのをきっかけに37年ぶりの再会を果たす。

憧れだった顧問の女性教師を思い出すも記憶は曖昧。自宅を片付けていると「行方不明」と書かれた紙も出てきた。そこで、3人は女性教師の謎の失踪を追うことになって……という物語だ。

「ミステリー」「ファンタジー」「青春」「ヒューマンコメディー」とジャンルの垣根を越えた作風。SNSの反応を見ても「どう転ぶか分からない面白さがある」「世代がど真ん中」「今期ナンバーワン」など、おおむね好評を博しているようだ。