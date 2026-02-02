もはや他人事ではない…もしも自社で｢リベンジ退職｣が発生したら､リアルにどう対応すればいい?
「リベンジ退職」はなぜ起きる？
リベンジ退職とは、従業員が職場への不満を背景に、退職を会社への仕返しの手段として用いる行為をいいます。その特徴は、突然かつ計画的で、会社に損害を与える点にあります。具体的な行動パターンとして挙げられるのは、
・即日退職の要求
・業務引継ぎの意図的な放棄
・社内情報の悪用
・SNS等を通じた風説の流布
等です。
悪質な場合は、円満な引継ぎを装いながら誤情報を後任者に渡す「隠れた妨害行為」や、重要データの削除などもあります。
実際に、退職時のデータ削除で損害賠償が命じられた事例もあり、法的責任を問われるケースも増加しています。特に中小企業では、1人の退職が業務全体に与える影響が大きく、被害が深刻化しやすくなっています。
リベンジ退職が起きる背景には、従業員の心理的な問題、会社側の制度や対応の課題、そして働き方に対する社会全体の考え方の変化等が挙げられます。
（1）従業員の心理的な問題
人事評価基準が不明確で、上司からのフィードバックも少ない状況下では、「自分の頑張りが認められない」という不満が蓄積してしまいます。また、
・コミュニケーション不足からくる意識のズレ
・SNSの普及による職場への不満を外部に発信することに対する心理的障壁の低下
等も重要な要因でしょう。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら