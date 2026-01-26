エース社員が"最低限の成果"しか出さなくなった本当の理由 1on1ミーティングで重要なこと
圧倒的成果を出すための「マネジャー業務の全体像」
ここでは、マネジャー業務の進め方に焦点を絞り、Googleで実践されている具体的な手法を掘り下げていきます。どのように部下との関係を築き、チームのパフォーマンスを最大化しているのか、そのヒントを探っていきます。
最初に、マネジャーの仕事を俯瞰してみましょう。成果を上げるには、まず大前提として時間軸に関係なく日頃から意識して「土台となる組織を構築する」ことが大切です。
常にゴールや期待値を示し、長期的に成果を出せる人材を育成します。
組織内の心理的安全性を確保し、誰もが本音で話し合える職場環境を整備します。
こうした信頼できる強い組織をベースに、成果を出すための基本行動を実践します。
メンバー・業務・組織について多角的に学習し、正確に現状を把握します。
目標について議論を通じて最終化し、メンバーのやるべきことを明確にします。
目標達成のためにチームに伴走し、メンバーを支援します。優先順位を明確化したり、障害を取り除きます。
メンバーに対して定期的にフィードバックを返し、ゴール達成に必要な軌道修正を行います。