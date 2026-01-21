〈過熱する争奪戦〉 ｢お～いお茶｣や｢綾鷹｣が相次いで値上げ！ その裏側には世界的な｢抹茶ブーム｣による､茶葉価格の"異変"があった

2026/01/21 6:00
伊藤園は「お～いお茶」中心とする緑茶製品をの3月出荷分から値上げすると発表した（撮影：尾形文繫）

「大変申し訳ないですけれども、消費者の方々にご負担をいただいて、価格を改定させてもらわざるをえない」――。2025年12月上旬に行われた伊藤園の第2四半期決算説明会で、本庄大介社長は苦渋の表情でそう語った。

決算発表から数日後、伊藤園は、看板ブランド「お～いお茶」を中心とする緑茶製品を26年3月1日出荷分から値上げすると発表した。希望小売価格は、600mlのペットボトルで、現在の200円から220円に引き上げられる。

競合のコカ・コーラボトラーズジャパンも緑茶の「綾鷹」ブランドに限り、25年10月の価格改定に続いて、26年3月1日出荷分からの値上げを発表した。相次ぐ緑茶製品の値上げの背景にあるのは、空前の「抹茶ブーム」だ。

抹茶人気で海外への輸出量が急増

海外の有名インフルエンサーによる紹介や、健康志向の高まりを受け、日本の抹茶が世界中で人気を博している。

日本茶輸出促進協議会によると、日本茶の輸出量は近年増加傾向にあったものの、25年に入って一段と増えた。同年1～11月までの抹茶を中心とする粉末状の茶の輸出量は約7800トンで、前年同期比で1.7倍に増加するなど、すでに24年の年間輸出量を上回っている。

そんな「抹茶ブーム」の裏側で、原料となる茶葉の生産地で異常事態が起きている。

茶葉は、収穫時期によって品質や用途が異なり、摘み取りが早い順に「一番茶（新茶）」「二番茶」「三番茶」「四番茶」「秋冬番茶」などと呼ばれ、価格も異なる。品質面では新茶が一番いいとされ、一番茶は抹茶に使用されることが多く、主にペットボトル飲料の原料やリーフ製品に使われるのは、二番茶以降が一般的だ。

