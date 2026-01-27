東京メトロ半蔵門線｢紫色｣まとった車両の転換期　1981年登場のベテラン｢8000系｣は見納めに

東京メトロ半蔵門線は、渋谷から押上までの16.8kmを結ぶ東京メトロの地下鉄路線である。東京メトロ9路線のうち7番目に開業した比較的新しい路線で、全線が地下区間で構成されている。

デビュー車両は8000系

半蔵門線用として最初に登場した車両は8000系である。8000系が営業を開始したのは、1981年4月1日で、翌年の永田町―半蔵門開業に備えてのことだった。

実は1978年8月1日、半蔵門線が最初に部分開業した区間である渋谷―青山一丁目間は運行区間が短かったこともあり、経済的な理由も考慮して、半蔵門線用の車両の導入をせず、直通先の東京急行電鉄（現・東急電鉄）の車両を借り受けて、運行を開始した。しかし、延伸が進むにつれ営団地下鉄（現・東京メトロ）側でも車両を新製することになり、この8000系が製造された。

その外観は、当時営団地下鉄で最新鋭だった千代田線用の6000系や有楽町線用の7000系をベースに、半蔵門線のラインカラーである紫をまとったデザインとなった。前面も前照灯と尾灯が1つのケースに収まり、エッジの部分が額縁処理されている。直通先の東急の車両に合わせ、運転台は営団地下鉄初のワンハンドルマスコンを採用した。また将来的に冷房装置を搭載するため、屋根上の準備工事も済んでいた。