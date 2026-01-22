【中学受験2026速報】埼玉･千葉は安全志向？出願に役立つ｢狙い目｣校リスト《サンデーショックで波乱》今年ならではの勝てる併願戦略はこれだ

2026年の中学受験は、首都圏全体で「例年とは少し異なる空気」をまとっています。すでに多くの学校が前期入試を終えた埼玉校や千葉校では、安全志向の動きが見られます。また2026年2月1日は日曜日にあたり、キリスト教の一部の学校で入試日をずらす動き――いわゆる「サンデーショック」となります。

本稿では公開されているデータをもとに、2024年に中学受験の伴走を終え、塾や保護者に取材を重ねた教育ジャーナリストの佐野倫子が、2026年入試傾向と「サンデーショック」の影響について整理し、2月の後半戦出願校を判断するための材料を提示したいと思います。

※編注：1/20時点の情報であり、最新情報は各学校の公式HP、学習塾の速報などをご覧ください。

埼玉も千葉も倍率が低下傾向、家庭は安全志向か？

すでに多くの学校が入試を終えた埼玉校については、出願者数・倍率が「全体として下方向に動いている」年となりました。埼玉県が公表している私立中学の出願状況を見ると、県全体の出願者数は減少傾向にあり、受験生数そのものがやや落ち着いている様子がうかがえます。