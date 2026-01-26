【シビック､GRヤリス､オーラ､フォルクスワーゲンのID. GTIやホンダのスーパーワン】高性能ホットハッチ､令和の時代に復権への期待感

ハッチバックを採用した3ドアや5ドアの大衆車をベースに、エンジンや足まわりを高性能化したスポーツモデルが、通称「ホットハッチ」。1970年代に誕生し、80年代や90年代に一世を風靡したジャンルだが、カスタムカー・チューニングカーの祭典「東京オートサロン2026（2026年1月9～11日・幕張メッセ）」では、そうしたハッチバックの新型モデルやコンセプトモデルを、自動車メーカー各社が大量に発表。当記事では、なかでも注目のモデル5台をピックアップして紹介する。

ホットハッチとは

ホットハッチとは、日本はもちろん、世界中で大きなブームとなったスポーツモデルのジャンル。75年にドイツで発表された「ゴルフⅠ GTI」が元祖といわれており、80年代や90年代にかけて一世を風靡。主なベース車は、前述のとおり、3ドアや5ドアなどのハッチバック車で、跳ね上げ式または横開き式のバックドアを備え、リーズナブルな価格などで昔から人気のファミリーカーだ。

ホットハッチは、軽量かつコンパクトな車体を使い、高性能なエンジンや足まわりなどを搭載。ほとんどが1.6リッター以下の小排気量なFF（前輪駆動）車で、比較的リーズナブルな価格帯と、キビキビとした元気のいい走りにより、当時の若者を中心に大きな支持を獲得した。なお、国産車の代表格には、ホンダ「シビック」「シティターボ」、トヨタ「スターレット」、マツダの「ファミリアGT-X」などが挙げられる。