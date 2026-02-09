相手を｢許せない｣ときに試したいたった1つの事――｢信じていたのに！｣という怒りの裏にある"自分勝手な期待"を捨てる技術

人間関係のトラブル、仕事のパフォーマンスやモチベーションの低下、夫婦間の不和、心身の不調……。さまざまな悩みの根底には、心の奥底に炭火のようにくすぶり続ける「怒り」がある――。

欲望や期待、打算、思い込みなどが見え隠れする

●「愛」というクセモノ

「愛憎」という言葉があります。

愛が深ければ深いほど、裏切られたと感じたときはショックが大きく、一気に対極にある憎しみへと転じてしまう、という意味です。

たとえば、親しい友人や、共に働く仲間からの裏切りは大変ショックですが、なんといってもつらいのは家族からの裏切りでしょう。身内から裏切られた場合の衝撃と落胆――。その大きさは、はかりしれません。

しかし、よく考えてみると、「愛」というものはクセモノです。

私たちが「愛」と呼んでいるものの裏には、往々にして自分の都合のいい欲望や期待、打算、思い込みなどが見え隠れしています。