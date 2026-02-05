川田利明が明かす…盟友･三沢光晴との30年以上にわたる"命がけのケンカ"の凄まじい【ガチさ加減】

「プロレスとは、そもそも不穏な空気をまとうものであり、すべてが『ケンカマッチ』である」。そう語るのは、90年代の全日本プロレスで四天王として君臨し、現在は飲食店「麺ジャラスK」を営む川田利明氏。

プロレスはすべて「ケンカマッチ」──"デンジャラスK"川田利明は、プロレスは技と力、そして感情のぶつかり合いであり、そもそも不穏な空気をまとうものだと定義する。

「ケンカマッチって、プロレス自体がそうじゃん。俺は感情的になることが試合では普通だと思っているからね。『ムカーッ』と思った場面はないのかって？ ずっと『ムカーッ』としているのが試合じゃないの？」

かくいう川田の生涯にわたるケンカ相手は、足利工業大学附属高校（現・足利大学附属高校）の1学年上の先輩・三沢光晴だった。川田vs三沢は常にデンジャラスであるからこそ、全日本プロレスの1990年代の黄金カードとなり、98年5・1、全日本が初進出した東京ドーム大会でメインを飾った。

三沢との三冠戦は通算8試合で川田が2勝6敗。8試合はいずれも川田が挑戦者の立場であり、王者として三沢を迎え撃ったことはない。

ノアの2005年7・18東京ドーム大会を最後に、シングルマッチは通算20試合で3勝12敗5分け。三沢が圧倒的優位に立っているが、感情を顔に出さないはずの三沢が、川田に対してだけは違っていた。