｢あの店潰れたのか､次何になるのかな…え､また麻辣湯に！？｣ 麻辣湯が一大ブームで｢麺から鍋へ｣｢うどんまで登場｣。定着へ命運を分ける箇所

あれよあれよと一大ブームに

「麻辣湯（マーラータン）」の大ブームが止まらない。「DIMEトレンド大賞2025」のグルメ・フード部門賞を「七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）」が受賞、クックパッド「食トレンド大賞2025」においては「七宝麻辣湯」創業者の石神秀幸氏が麻辣湯を日本の食文化に広めた功績で「今年の顔」として表彰された。

麻辣湯は、2007年に東京・渋谷で創業した「七宝麻辣湯」を火付け役として、日本国内に浸透してきた。