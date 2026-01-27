｢ランボルギーニ｣の超体験型マーケティング｢エスペリエンツァ･テッラ｣にオーストラリアで参加！ウルスSEを体感

小川 フミオ : モータージャーナリスト
2026/01/27 11:30
海岸を思いっきり走るなど、「普段できない」ランボルギーニの世界を体験（写真：Automobili Lamborghini）

これまで参加したツーリング（ドライブ）の中には、思い出深いものがいくつかある。ひとつは、ボルボで真冬にスウェーデンからロシアまで走ったときだ。

すべてが雪に覆われ、景色は真っ白。真冬なので日照時間は1時間ほどしかない。

東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！

暗いうえに、当時のボルボは安心感こそ与えてくれるけれど、運転がおもしろいクルマでなく、快適だけれど退屈だった。

ノルウェイからロシアへと入る国境では、掘っ立て小屋みたいな施設で4時間ぐらい待機させられ、大変だったことも思い出だ。

その正反対ともいえる体験が、2025年秋にランボルギーニ「ウルスSE」で走ったオーストラリア・クイーンズランドだ。

「エスペリエンツァ・テッラ」（地球や大地を体験する）と題されたイベントである。

舞台となったオーストラリア・クイーンズランド（写真：Automobili Lamborghini）

エスペリエンツァ・テッラに熱心なワケ

ランボルギーニでは、2020年代に同じタイトルの下、地球上のいろいろなところをドライブするツアーを実施してきている。雪上や氷上、あるいは砂漠のドライブ体験はよく知られたところだ。

私はエスペリエンツァ・テッラではないが、ウルスでアイスランド南岸を走った経験がある。

秋の初めだったが、晴れていたかと思うと雪が降り始めたりという具合。食事はおいしくなかったが、一方で絶景が味わえて体験価値があるものだった。

フルタイム4WDが強力な走破性を発揮するのを砂浜で“体験”（写真：Automobili Lamborghini）

ブラックサンドビーチや氷河湖などの、おどろくような自然の光景が見られるアイスランド。長いドライブがまったく飽きない。

もちろん、SSUV（スーパーSUV）を標榜するウルスだけに、ダイレクトな操縦感覚がつねに楽しめた。そこもドライブを印象深いものにしてくれたものだ。

なぜ、ランボルギーニはエスペリエンツァ・テッラに熱心なのか。背景にあるのは、いわゆるリテンションマーケティング。つまり、既存顧客との関係構築だ。

【写真】ワインディングから海岸線までを走るエスペリエンツァ・テッラ（36枚）

