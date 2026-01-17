【''株時計''で探す投資テーマ】データセンターはまだ''有望''／株時計で「夜」の業界も注目／「フィジカルAI」が相場のテーマに／日経''222銘柄''の意外な事実【ニュース解説】

企業業績から有望な投資セクターを概観する「株時計」。日本の上場企業の6割以上を占める3月期決算企業の第2四半期までを織り込んだうえで「株時計」で注目のセクターは何か。そして、2026年の日本株相場の展望は。元トレーダーで、山和証券調査部部長の志田憲太郎氏に聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:53 本編スタート

01:09 「株時計」の見方

03:54 “好位置”の注目テーマは？

06:11 データセンター関連の注目点

11:13 「航空・防衛」「造船」の展望

14:36 “夜明け前”の「非鉄金属」

16:53 「非鉄金属」大手3社の株価比較

18:29 2026年は「産業機械」に注目

20:18 注目ワード「フィジカルAI」とは？

23:07 「医薬品」の注目ポイント

25:12 2026年の日経平均株価の展望

30:28 日経平均株価の予想レンジ

【出演者】

志田 憲太郎（しだ・けんたろう）

山和証券 調査部部長

元トレーダーというアナリストとしては異色の経歴を持つ。財務諸表やバリュエーションだけではなく需給や株価動向も踏まえた分析と、相場全体を捉える幅広いセクターのカバー力が強み。

山田 泰弘（やまだ・やすひろ）

『会社四季報プロ500』編集長

※本動画の内容は投資勧誘や投資アドバイスを目的としたものではありません。

投資を行う際の最終的な意思決定は、ご自身の判断で行うようにお願いいたします。

撮影：田中険人、桑島圭佑

編集：田中険人、秋葉俊祐

関連動画 https://youtu.be/_3JDQa3Spoc?si=lcJ98wjLXtl94E-c

※動画内のデータや肩書は収録時点（2026年1月9日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

