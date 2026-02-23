｢身長を盛る靴｣は､もう恥ずかしいものじゃない！…50年前から《シークレットシューズ》に賭けた町工場が熱狂的ファンを生む理由

「身長を盛る」靴、いわゆるシークレットシューズといえば昔は「バレずに身長を盛る」というイメージが強かった。そして購入するときはこっそりと人目を気にしながら買う人が多かったようである。

しかし今はどちらかというと「自分をより良く見せたい」「装いをよりグレードアップさせる」という感覚で選ばれるケースが増えてきているという。女性がヒールでスタイルを良く見せるように、男性も靴で自分を演出する……そんな感覚が少しずつ浸透してきたのかもしれない。

だが、こうした価値観変容のはるか以前から、ヒールアップシューズを作り続けてきた小さな工場がある。奈良県大和郡山の北嶋製靴工業所（以下、北嶋製靴）という小さな工場だ。同社ではこの靴を「ヒールアップシューズ」の名称で呼んでいる。

北嶋製靴のヒールアップシューズは熱心なリピーターが非常に多いという。小さな工場が、なぜ熱狂的リピーターを生むのか。

一族みんな背が低め…ニーズを知るからこそ始めた

北嶋製靴が「ヒールアップシューズ」制作を手がけるようになったのは、今からさかのぼること約50年前。現社長の父親である先代が始めたのがきっかけだ。