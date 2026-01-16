【Amazonが成功した秘訣！“伝説のループ”】システム思考の「因果ループ図」をフル活用／ジェフ・ベゾスが起業前に仲間に配ったループとは／アナウンサー×気象予報士の持続可能なキャリアの法則

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2026/01/16 19:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

前編はこちら　https://youtu.be/__4lNq59108

ゲストにイノベーションデザイナーの島青志さん（『考えるスイッチ』著者）を迎え、「システム思考」を徹底解説。Amazon創業者ジェフ・ベゾスも実践した「因果ループ」というフレームワークを使い、努力が成果を生み続ける「持続可能なキャリアの法則」を導き出します。専門性をいかに資産に変え、ループを加速させるのか？その具体的なステップを考えます。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
01:51　本編「システム思考」で考えるキャリア強化ループ
02:36　システム思考の「因果ループ図」とは
04:08　Amazon創業者ジェフ・ベゾスも考えた伝説のループ
06:45　アナウンサー×気象予報士のキャリアを強化する4つの要素
08:24　「信頼感アップ・情報発信スキル」の強化ループ
13:09　自己強化ループを作るポイント
13:40　「メディア露出」の強化ループ
17:19　「ニッチな専門性」の強化ループ
21:45　「メディア以外のキャリア」の強化ループ
26:55　まとめ

【出演者】
島青志（しま・せいじ）
イノベーションデザイナー、ブルーロジック社長
慶應義塾大学大学院SDM研究所 研究員。広告業や会計事務所など多様な業界を経て
株式会社SALT（現・ブルーロジック）にて社長。
脳科学研究を統合した「イノベーションデザイン」を研究し、企業コンサルティングや社員研修を通じて実践的なアプローチを提供している。
著書に「いつもひらめいている人の頭の中」（幻冬舎）、「熱狂顧客のつくり方」（IBCパブリッシング）など。

北村 麗（きたむら・うらら）
フリーアナウンサー・気象予報士
早稲田大学政治経済学部卒業後、岡山放送にアナウンサーとして入社。経済番組のキャスター、バラエティ番組のMCなどを担当後、フリーアナウンサー、気象予報士として活動。

撮影・編集：志智勇哉、昼間將太、田中険人
サムネイル画像：Getty Images

※動画内のデータは収録時点（2025年12月22日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS
X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai
TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline
Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline
------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

日本最大級のビジネスニュースサイト「東洋経済オンライン」の公式YouTubeチャンネルです。企業、産業、キャリア、カルチャーなど、あらゆるテーマの動画で「はたらく人」のヒントになる情報をお届けします。

YouTube：https://youtube.com/@toyokeizaitv

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
エネルギー大混迷
新着あり
中国「半導体強国」への野望
新着あり
ゼネコン大再編
新着あり
ベネズエラ動乱
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事