【Amazonが成功した秘訣！“伝説のループ”】システム思考の「因果ループ図」をフル活用／ジェフ・ベゾスが起業前に仲間に配ったループとは／アナウンサー×気象予報士の持続可能なキャリアの法則

前編はこちら https://youtu.be/__4lNq59108

ゲストにイノベーションデザイナーの島青志さん（『考えるスイッチ』著者）を迎え、「システム思考」を徹底解説。Amazon創業者ジェフ・ベゾスも実践した「因果ループ」というフレームワークを使い、努力が成果を生み続ける「持続可能なキャリアの法則」を導き出します。専門性をいかに資産に変え、ループを加速させるのか？その具体的なステップを考えます。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:51 本編「システム思考」で考えるキャリア強化ループ

02:36 システム思考の「因果ループ図」とは

04:08 Amazon創業者ジェフ・ベゾスも考えた伝説のループ

06:45 アナウンサー×気象予報士のキャリアを強化する4つの要素

08:24 「信頼感アップ・情報発信スキル」の強化ループ

13:09 自己強化ループを作るポイント

13:40 「メディア露出」の強化ループ

17:19 「ニッチな専門性」の強化ループ

21:45 「メディア以外のキャリア」の強化ループ

26:55 まとめ

【出演者】

島青志（しま・せいじ）

イノベーションデザイナー、ブルーロジック社長

慶應義塾大学大学院SDM研究所 研究員。広告業や会計事務所など多様な業界を経て

株式会社SALT（現・ブルーロジック）にて社長。

脳科学研究を統合した「イノベーションデザイン」を研究し、企業コンサルティングや社員研修を通じて実践的なアプローチを提供している。

著書に「いつもひらめいている人の頭の中」（幻冬舎）、「熱狂顧客のつくり方」（IBCパブリッシング）など。

北村 麗（きたむら・うらら）

フリーアナウンサー・気象予報士

早稲田大学政治経済学部卒業後、岡山放送にアナウンサーとして入社。経済番組のキャスター、バラエティ番組のMCなどを担当後、フリーアナウンサー、気象予報士として活動。

